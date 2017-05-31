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12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Компания из Северной Кореи выпустила свой iPad

Северокорейская компания Myohyang IT Company выпустила собственный планшетный компьютер под названием Ryonghung iPad. В своей рекламе производитель называет его просто iPad, пишет Gizmodo.

Планшет получил четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 гигагерца и один гигабайт оперативной памяти. Встроенной памяти у гаджета из Северной Кореи восемь гигабайтов. Производители уверяют, что он был сертифицирован местным регулятором.

«Ryonghung iPad пользуется большой популярностью среди покупателей. Он может выполнять целый ряд функций, в числе которых чтение различных источников цифровой информации, а также выполнение офисных задач и работа с документами», — говорится в брошюре.

Отмечается, что особенности Ryonghung iPad в наличии «соединения с сетью» и клавиатуры в комплекте. На планшет предустановлено более 40 приложений, среди которых калькулятор, энциклопедия о здоровье и медицинский сервис Good Doctor 3.0.

Это далеко не первый случай копирования продукции Apple в КНДР. Так, в 2015 году в Пхеньяне начались продажи моноблока, очень похожего на iMac. Помимо этого в Северной Корее создали операционную систему Red Star OS на основе Fedora Linux, которая практически полностью копирует интерфейс Mac OS X.

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