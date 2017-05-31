Бизнес Хабаровского края третий год подряд жалуется на суровый Роспотребнадзор — Герасимов

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Бизнес Хабаровского края уже три года подряд называет Роспотребнадзор самым суровым ведомством. Его требования они считают в принципе невыполнимыми, сообщил выступавший с отчетным докладом на очередном заседании Закдумы уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов, передает ИА AmurMedia.

— В 2016 году наибольшее количество проверок, по данным опроса, провели Роспотребнадзор — 24%, налоговая служба — 18%, МЧС — 10%. Третий год подряд предприниматели называют Роспотребнадзор ведомством, предъявляющим неисполнимые требования, — сообщил Олег Герасимов.

В основном эти предприятия работают в сфере общепита и торговли, пояснил бизнес-омбудсмен, а главное, в чем взгляды строгого Роспотребнадзора и предпринимателей никак не могут совпасть, это отношение к СанПиНам.