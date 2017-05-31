Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Мнение: Путин во Франции сделал четкий акцент, поменяв доктрину
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
8«Суперлюди» Японии
11:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Бизнес Хабаровского края третий год подряд жалуется на суровый Роспотребнадзор — Герасимов

Требования этого ведомства они называют в принципе невыполнимыми.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Бизнес Хабаровского края уже три года подряд называет Роспотребнадзор самым суровым ведомством. Его требования они считают в принципе невыполнимыми, сообщил выступавший с отчетным докладом на очередном заседании Закдумы уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов, передает ИА AmurMedia.

— В 2016 году наибольшее количество проверок, по данным опроса, провели Роспотребнадзор — 24%, налоговая служба — 18%, МЧС — 10%. Третий год подряд предприниматели называют Роспотребнадзор ведомством, предъявляющим неисполнимые требования, — сообщил Олег Герасимов.

В основном эти предприятия работают в сфере общепита и торговли, пояснил бизнес-омбудсмен, а главное, в чем взгляды строгого Роспотребнадзора и предпринимателей никак не могут совпасть, это отношение к СанПиНам.

— Эти санитарные правила и нормы формировались еще в советское время. Они, конечно, создавались не на пустом месте, были обоснованы, но выполнить их сегодня действующему бизнесу нереально. Почему нереально? Потому что даже сам Роспотребнадзор говорит, что, когда мы приходим, то мы штрафуем всех. Я не знаю статистику за 2016 год, но в 2015 году у Роспотребнадзора было 100% наказаний, что означало, что никто не в состоянии эти нормы выполнить. Мы понимаем, что если проверить по нашим нормам многие иностранные предприятия, я уж не говорю про Азию, но и в Европе, наверное, половину кафе надо было бы закрывать, потому что они не соответствуют российским нормам. То есть требуется ревизия СанПиНов на предмет соответствия их современным условиям. Думаю, что там многое можно очень существенно упростить, не отказываясь от требований к чистоте и высокому качеству пищи. Надо здраво посмотреть на вещи: если бизнес не в состоянии выполнить эти нормы, значит, с нормами что-то не так, — убежден Олег Герасимов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
Путин одобрил отмену ряда экономических мер против Турции
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
При теракте в Кабуле погиб охранник посольства Германии
Вильфанд заявил о точности прогноза погоды на день урагана
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Троих российских легкоатлеток допустили до соревнований
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
На 76-м году жизни скончалась «девушка Бонда» Молли Питерс Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте, посвященном бондиане
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
У детей Сандры Буллок появился отец Актриса счастлива, как никогда.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь