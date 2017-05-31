Бизнес Хабаровского края третий год подряд жалуется на суровый Роспотребнадзор — Герасимов
Требования этого ведомства они называют в принципе невыполнимыми.
Требования этого ведомства они называют в принципе невыполнимыми.
Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.
Бизнес Хабаровского края уже три года подряд называет Роспотребнадзор самым суровым ведомством. Его требования они считают в принципе невыполнимыми, сообщил выступавший с отчетным докладом на очередном заседании Закдумы уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов, передает ИА AmurMedia.
— В 2016 году наибольшее количество проверок, по данным опроса, провели Роспотребнадзор — 24%, налоговая служба — 18%, МЧС — 10%. Третий год подряд предприниматели называют Роспотребнадзор ведомством, предъявляющим неисполнимые требования, — сообщил Олег Герасимов.
В основном эти предприятия работают в сфере общепита и торговли, пояснил
— Эти санитарные правила и нормы формировались еще в советское время. Они, конечно, создавались не на пустом месте, были обоснованы, но выполнить их сегодня действующему бизнесу нереально. Почему нереально? Потому что даже сам Роспотребнадзор говорит, что, когда мы приходим, то мы штрафуем всех. Я не знаю статистику за 2016 год, но в 2015 году у Роспотребнадзора было 100% наказаний, что означало, что никто не в состоянии эти нормы выполнить. Мы понимаем, что если проверить по нашим нормам многие иностранные предприятия, я уж не говорю про Азию, но и в Европе, наверное, половину кафе надо было бы закрывать, потому что они не соответствуют российским нормам. То есть требуется ревизия СанПиНов на предмет соответствия их современным условиям. Думаю, что там многое можно очень существенно упростить, не отказываясь от требований к чистоте и высокому качеству пищи. Надо здраво посмотреть на вещи: если бизнес не в состоянии выполнить эти нормы, значит, с нормами