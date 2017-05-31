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12:18 (мск), источник: 112.ua

В «Укрзализныце» допускают подорожание билетов на популярных направлениях до 25%

В «Укрзализныце» допускают, что билеты на популярные направления могут быть значительно повышены — на 15−25%. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал глава наблюдательного совета ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«УЗ не будет просто проводить индексацию, например, на 20% на все билеты. Это будет сделано выборочно. Там, где необоснованно низкие цены, они будут значительно повышены, на 15−25%. По другим направлениям, где нет спроса и необходимо привлекать пассажиров, возможное снижение цен», — сказал Кравцов.

По его словам, подорожание возможно на направлениях, которые пользуются значительным спросом у пассажиров. Таким образом, по словам Кравцова, хотят равномерно разделить по дням пассажиропоток. «Например, это может быть на таком значительно загруженном направлении, как “Киев-Одесса”. Но на менее загруженном, например, “Одесса-Херсон” может произойти удешевление. Кроме того, возможно снижение цен на маршруты в Западной Украине, где высокая конкуренция с другими видами транспорта», — сказал председатель наблюдательного совета «Укрзализныци».

Он также добавил, что в рамках стратегии УЗ на 2017−2021 года около 50% вагонов должны или пройти полную модернизацию, или их должны заменить на новые. «За пять лет каждый второй вагон будет обновлен. Кроме того, мы сделаем акцент на развитии скоростного движения. Если сейчас дневным скоростным движением пользуются 25−30% пассажиров, то к 2021 году мы должны поднять этот показатель до 45−50%. Это очень амбициозная цель. Для этого необходимо закупить новый подвижной состав и обеспечить необходимую инфраструктуру для движения», — сказал Кравцов.

Как сообщалось ранее, «Укрзализныця» планирует в июне поднять тарифы на грузовые перевозки.

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