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12:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Руины больницы в Зеленой Роще вновь выставляют на торги

Цену придется скинуть.

В Екатеринбурге в который раз попытаются продать заброшенную больницу скорой помощи в Зеленой Роще. Об этом сообщает Фонд имущества Свердловской области.

Организацией торгов занимается ГКУ «СИНПО», специализирующееся на содержании и использовании нежилых помещений, принадлежащих области. Полуразрушенное здание больницы находится в оперативном управлении этой организации. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МУГИСО, дата аукциона и стартовая цена пока не определены. Сначала нужно провести переоценку объекта. Цена в 400 миллионов рублей, по которой больница выставлялась на торги в декабре 2016 года, не привлекла ни одного покупателя.

Больница скорой помощи, построенная в 1938 году, считалась одним из шедевров свердловского конструктивизма. Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии. Ситуация осложняется тем, что комплекс в Зеленой Роще является объектом культурного наследия, что предполагает особые обязательства покупателя.

Как рассказала «Уралинформбюро» начальник отдела правовой и организационной работы Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова, победитель аукциона должен разработать и предоставить в госорган документацию по восстановлению памятника. Затем будет проведено обследование здания и составлен акт историко-культурной экспертизы. И только после этого новый хозяин сможет приступить к работам на объекте.

Не исключено, что и на сей раз попытка продать это здание потерпит крах, предположил глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин. «Чтобы такой объект покупать, нужно четко знать — с какой целью и какую функцию будет исполнять больница после продажи — считает он. — Офисные помещения у нас в городе не востребованы, жилье в Зеленой Роще не построишь, а покупать и перепрофилировать больницу под общественные нужды частники не будут. Сделать из этой больницы частную клинику тоже не получится: здание слишком велико для этого. На градсовете в марте этого года высказывалась идея разместить в этом здании комплексную школу. Такой вариант более интересен, тем более что в этом районе как раз дефицит школ».

И если охочих до самого здания нет, то вот земля рядом с больницей уже не раз привлекала внимание потенциальных инвесторов. Так, в феврале 2016 года на заседании областного Заксобрания было решено передать участок в районе Зеленой Рощи под строительство консульства КНР, но этот процесс застопорился. Еще одна из близлежащих площадок в 2016 году была отдана в аренду ООО «Клиника сердца», которой руководит кардиолог и экс-депутат гордумы Ян Габинский.

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