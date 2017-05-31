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12:19 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково начались веерные задержки рейсов «Вим-Авиа»

Перевозчик «Вим-Авиа» 31 мая инициировал веерные задержки рейсов, отправляющихся из петербургского аэропорта «Пулково».

Пассажиры не смогут вовремя вылететь в Болгарию, Турцию и Москву.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, назначенный на 15.10 вылет в турецкий Даламан (рейс 9317) задержан почти на тринадцать часов.

«Ориентировочное время вылета — 3.55 четверга, 1 июня», — уточнили в аэропорту.

Также задержан рейс авиакомпании в «Домодедово». Борт должен был отправиться из Пулково сегодня в 11.30.

Ранее «Вим-Авиа» по техническим причинам отменила утренний рейс в турецкую Анталью, а 30 мая борт в болгарскую Варну отправился через восемь с половиной часов.

Утром 31 мая перевозчик заверил «Фонтанку», что контролирует ситуацию, и происходит всего лишь коррекция расписания.

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