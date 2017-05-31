В Пулково начались веерные задержки рейсов «Вим-Авиа»
Перевозчик «Вим-Авиа» 31 мая инициировал веерные задержки рейсов, отправляющихся из петербургского аэропорта «Пулково».
Перевозчик «Вим-Авиа» 31 мая инициировал веерные задержки рейсов, отправляющихся из петербургского аэропорта «Пулково».
Пассажиры не смогут вовремя вылететь в Болгарию, Турцию и Москву.
Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, назначенный на 15.10 вылет в турецкий Даламан (рейс 9317) задержан почти на тринадцать часов.
«Ориентировочное время вылета — 3.55 четверга, 1 июня», — уточнили в аэропорту.
Также задержан рейс авиакомпании в «Домодедово». Борт должен был отправиться из Пулково сегодня в 11.30.
Ранее «Вим-Авиа» по техническим причинам отменила утренний рейс в турецкую Анталью, а 30 мая борт в болгарскую Варну отправился через восемь с половиной часов.
Утром 31 мая перевозчик заверил «Фонтанку», что контролирует ситуацию, и происходит всего лишь коррекция расписания.