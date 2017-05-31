В Молдове будут строить антишумовые дороги

Водитель пересекает шумовую полосу, в результате чего происходит вибрация транспортного средства, что способствует снижению скорости или возвращению автомобиля на безопасную траекторию движения, если водитель отвлекся.

Чаще всего, шумовые полосы устанавливаются на автомагистралях, на скоростных дорогах и национальных дорог, за пределами населенных пунктов, на которых отмечается высокая интенсивность дорожного движения.