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13:08 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове будут строить антишумовые дороги

С 2017 года шумовые полосы планируют установить на всех участках дорог, с повышенным риском ДТП. Они являются одним из наиболее эффективных способов повышения безопасности дорожного движения.

Источник: Actualitati.md

Водитель пересекает шумовую полосу, в результате чего происходит вибрация транспортного средства, что способствует снижению скорости или возвращению автомобиля на безопасную траекторию движения, если водитель отвлекся.

Чаще всего, шумовые полосы устанавливаются на автомагистралях, на скоростных дорогах и национальных дорог, за пределами населенных пунктов, на которых отмечается высокая интенсивность дорожного движения.

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