В Молдове будут строить антишумовые дороги
С 2017 года шумовые полосы планируют установить на всех участках дорог, с повышенным риском ДТП. Они являются одним из наиболее эффективных способов повышения безопасности дорожного движения.
С 2017 года шумовые полосы планируют установить на всех участках дорог, с повышенным риском ДТП. Они являются одним из наиболее эффективных способов повышения безопасности дорожного движения.
Водитель пересекает шумовую полосу, в результате чего происходит вибрация транспортного средства, что способствует снижению скорости или возвращению автомобиля на безопасную траекторию движения, если водитель отвлекся.
Чаще всего, шумовые полосы устанавливаются на автомагистралях, на скоростных дорогах и национальных дорог, за пределами населенных пунктов, на которых отмечается высокая интенсивность дорожного движения.