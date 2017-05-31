Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер против Турции

Глава государства снял ограничение на найм в России турецких работников и исключил из специальных мер ограничения на работу турецких компаний в отдельных сферах.

Также Путин поручил МИД уведомить Анкару о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан. Так, президент расширил список категорий турецких граждан, которые смогут посещать Россию без виз.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по «комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле». Россия и Турция 22 мая подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.