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12:26 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер против Турции

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

Глава государства снял ограничение на найм в России турецких работников и исключил из специальных мер ограничения на работу турецких компаний в отдельных сферах.

Также Путин поручил МИД уведомить Анкару о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан. Так, президент расширил список категорий турецких граждан, которые смогут посещать Россию без виз.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по «комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле». Россия и Турция 22 мая подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

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