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12:38 (мск), источник: РИА Крым

Пуск нового блока Ростовской АЭС обеспечит энергобезопасность Крыма

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости (Крым). Финальный этап подготовки к пуску нового, четвертого блока Ростовской АЭС, эксплуатация которого поможет обеспечить энергобезопасность юга России, в том числе Крыма, начнется в июне нынешнего года, сообщило управление информации и общественных связей РостАЭС.

Речь идет о предстоящем начале гидравлических испытаний реакторной установки ВВЭР-1000 блока № 4. В ходе них будет проверяться качество монтажа реактора и технологических трубопроводов.

«Гидроиспытания реактора энергоблока № 4 намечены на июнь, а горячая обкатка (испытания реактора на параметрах, идентичных рабочим) — в августе», — сказал генеральный директор электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, слова которого цитируются в сообщении.

«Начало гидроиспытаний, по сути, это выход на финишную прямую на этапе подготовки к физическому пуску энергоблока», — в свою очередь отметил президент группы компаний «Росатома» ASE (генерального подрядчика по строительству нового энергоблока) Валерий Лимаренко.

В настоящее время в реакторном отделении энергоблока № 4 завершаются работы по сборке реактора. Пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС намечен на нынешний год.

Ростовская АЭС — филиал «Росэнергоатома». Она расположена на берегу Цимлянского водохранилища вблизи города Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 — в 2010 году, энергоблок № 3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.

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