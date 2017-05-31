В Ворошиловском районе Волгограда продолжит работу продовольственная ярмарка
1 и 2 июня в Ворошиловском районе на улице Елецкой, 11 продолжит работу ярмарка «Дары земли волгоградской».
1 и 2 июня в Ворошиловском районе на улице Елецкой, 11 продолжит работу ярмарка «Дары земли волгоградской».
Жители и гости областного центра смогут приобрести широкий ассортимент местной продукции напрямую от производителей. 16 производителей Волгоградской области предложат покупателям мясные полуфабрикаты, колбасную и овощную продукцию, плодоовощные консервы, хлеб и кондитерские изделия, масложировую продукцию и безалкогольные напитки.
Напомним, первая в этом году
Задачу наладить взаимодействие между властью и бизнесом, способствовать продвижению местных товаропроизводителей поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Одной из действенных форм поддержки является развитие ярмарочной торговли: предприниматели могут реализовать свой товар без посредников, покупатели приобретают свежую продукцию по выгодным ценам. Всего на сегодняшний день в регионе предусмотрено 188 мест для проведения ярмарок. В