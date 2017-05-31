В Ворошиловском районе Волгограда продолжит работу продовольственная ярмарка

Жители и гости областного центра смогут приобрести широкий ассортимент местной продукции напрямую от производителей. 16 производителей Волгоградской области предложат покупателям мясные полуфабрикаты, колбасную и овощную продукцию, плодоовощные консервы, хлеб и кондитерские изделия, масложировую продукцию и безалкогольные напитки.

Напомним, первая в этом году выставка-ярмарка «Дары земли волгоградской» состоялась 26—27 мая . Её организаторами выступают областные комитеты промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономической политики и развития, и администрация Волгограда.