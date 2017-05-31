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17:57 (мск), источник: РИАЦ

В Ворошиловском районе Волгограда продолжит работу продовольственная ярмарка

1 и 2 июня в Ворошиловском районе на улице Елецкой, 11 продолжит работу ярмарка «Дары земли волгоградской».

Источник: РИАЦ

Жители и гости областного центра смогут приобрести широкий ассортимент местной продукции напрямую от производителей. 16 производителей Волгоградской области предложат покупателям мясные полуфабрикаты, колбасную и овощную продукцию, плодоовощные консервы, хлеб и кондитерские изделия, масложировую продукцию и безалкогольные напитки.

Напомним, первая в этом году выставка-ярмарка «Дары земли волгоградской» состоялась 26—27 мая. Её организаторами выступают областные комитеты промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономической политики и развития, и администрация Волгограда.

Задачу наладить взаимодействие между властью и бизнесом, способствовать продвижению местных товаропроизводителей поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Одной из действенных форм поддержки является развитие ярмарочной торговли: предприниматели могут реализовать свой товар без посредников, покупатели приобретают свежую продукцию по выгодным ценам. Всего на сегодняшний день в регионе предусмотрено 188 мест для проведения ярмарок. В январе-марте 2017 года объем реализованных товаров на розничных рынках и ярмарках превысил 8,6 миллиарда рублей, что составляет 7,7% от общего розничного товарооборота региона.

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