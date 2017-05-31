Дания и Нижегородская область будут сотрудничать в фармацевтике
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Дания и Нижегородская область планируют развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и фармацевтике, сообщили в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Дания и Нижегородская область планируют развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и фармацевтике, сообщили в
Перспективы сотрудничества во вторник обсудили губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и посол Дании в РФ Томас Винклер.
«Мы говорили и о перспективах сотрудничества. Ближайшая перспектива — открытие в 2018 году еще одного мощнейшего свиноводческого комплекса в Большемурашкинском районе с участием датских инвестиций… Обсуждали и другие направления, в частности, вопрос развития производства теплового оборудования на территории промзоны
По словам посла, которого цитирует
По информации регионального правительства, торговый оборот Нижегородской области и Дании в 2016 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и составил почти 30 миллионов долларов.