Дания и Нижегородская область будут сотрудничать в фармацевтике

«Мы говорили и о перспективах сотрудничества. Ближайшая перспектива — открытие в 2018 году еще одного мощнейшего свиноводческого комплекса в Большемурашкинском районе с участием датских инвестиций… Обсуждали и другие направления, в частности, вопрос развития производства теплового оборудования на территории промзоны Дзержинск-Восточный и ряд других направлений, связанных с поставками сельскохозяйственного оборудования, сотрудничества в сфере фармацевтики», — сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

По словам посла, которого цитирует пресс-служба, датские компании видят, насколько динамично развивается Нижегородская область, и хотят принимать участие в этом процессе. «Отношения между Нижегородской областью и Данией развиваются в самом положительном ключе», — подчеркнул Винклер.

По информации регионального правительства, торговый оборот Нижегородской области и Дании в 2016 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и составил почти 30 миллионов долларов.