Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Арестован замглавы Федерального казначейства
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12:47 (мск), источник: РИА Новости

Дания и Нижегородская область будут сотрудничать в фармацевтике

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Дания и Нижегородская область планируют развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и фармацевтике, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства российского региона.

Источник: РИА Новости

Перспективы сотрудничества во вторник обсудили губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и посол Дании в РФ Томас Винклер.

«Мы говорили и о перспективах сотрудничества. Ближайшая перспектива — открытие в 2018 году еще одного мощнейшего свиноводческого комплекса в Большемурашкинском районе с участием датских инвестиций… Обсуждали и другие направления, в частности, вопрос развития производства теплового оборудования на территории промзоны Дзержинск-Восточный и ряд других направлений, связанных с поставками сельскохозяйственного оборудования, сотрудничества в сфере фармацевтики», — сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Шанцев отметил, что «перспективы есть, нужно продолжить практическую работу».

По словам посла, которого цитирует пресс-служба, датские компании видят, насколько динамично развивается Нижегородская область, и хотят принимать участие в этом процессе. «Отношения между Нижегородской областью и Данией развиваются в самом положительном ключе», — подчеркнул Винклер.

По информации регионального правительства, торговый оборот Нижегородской области и Дании в 2016 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и составил почти 30 миллионов долларов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
Путин отменил ряд экономических ограничений в отношении Турции
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Гидрометцентр заявил о правильном прогнозе урагана для МЧС
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Бывший глава Удмуртии Соловьев признался в получении взятки
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей Снежана Самохина, Татьяна Кирилюк, а также бывшая «пацанка» Юлия Ковалева должны пройти через жесткие тренинги и стрессовые испытания
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Россияне вновь стали скупать квартиры в Лондоне
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
У детей Сандры Буллок появился отец Актриса счастлива, как никогда.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь