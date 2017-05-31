Кировский завод лишится легендарной вывески

Отметим, что чиновники обратили внимание на историческую вывеску еще в марте этого года — тогда проверку проводило ГКУ «Городская реклама и информация», подведомственное петербургскому комитету по печати.
В результате было возбуждено административное дело, поскольку инспекторы выяснили, что завод не запрашивал в комитете разрешения на установку кон-струкции, а значит, эксплуатирует объект незаконно. А на днях было получено официальное уведомление о демонтаже.
При этом в пресс-службе завода утверждают, что не обязаны предоставлять никаких разрешений, поскольку на момент установки в 1974 году новой вывески на месте аналогичной довоенной подобных согласований не требовалось.
Более того, сама надпись уже может считаться частью исторического завода, о чем свидетель-ствуют многочисленные документальные материалы. Самые наглядные из них — фотографии отправляющихся на войну рабочих-кировцев, идущих на фронт под той самой вывеской, которая таким образом может расцениваться как часть исторического облика здания.
— Ситуация нестандартная. Я бы в данном случае не стал напирать на понятие исторического облика, так как оно относится к объектам культурного наследия. Однако закон не имеет обратной силы, и нельзя задним числом запретить то, что было разрешено 40 с лишним лет назад, — говорит директор центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов.
Так или иначе, на сегодняшний день право решать, какие вывески и конструкции нужно демонтировать, а какие нет, остается за комитетом по печати и подведомственными ему структурами.
До недавнего времени выдачей разрешений занималось ГУП «Городской центр размещения рекламы», однако недавно антимонопольщики заявили, что унитарные предприятия не имеют права заключать договоры на размещение наружной рекламы, а значит, на протяжении последних трех с половиной лет договорные отношения города с рекламными компаниями регулировались неправильно или не регулировались вовсе.
Смольный пошел в суд, но все инстанции встали на сторону УФАС, и вот теперь ГУП спешно реорганизуют в государственное казенное учреждение.
Тем временем чиновники проявляют заметную активность, стараясь убрать как можно больше неразрешенных вывесок, баннеров и конструкций. В прошлом году таких было 9055, в этом — 1872.
— В последнее время в Петербурге регулярно возникают проблемы и с новыми, и со старыми вывесками, висящими с незапамятных времен. Жалуются бизнесмены — по закону и по логике они обязаны заявить о себе, сообщить клиентам о своих услугах и местонахождении, но для того, чтобы сделать вывеску, нужно огромное количество согласований. А из старых — вот, например, недавно «под раздачу» попал Интерьерный театр на Невском: не смог получить необходимые бумаги из-за конфликта интересов собственников здания, — рассказывает Карпов. — Вообще нет впечатления, что своими действиями чиновники реализуют какую-либо городскую политику и стратегию — порой кажется, что они просто носятся по городу и ищут, к чему бы придраться.