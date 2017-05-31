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12:57 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор выявил пестициды в винах из Черногории

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор обнаружил пестициды в черногорских винах, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 24 партиях алкогольной продукции производства “13.JUL PLANTAZE” AD (Республика Черногория) были обнаружены пестициды и пластификаторы в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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В пресс-службе рассказали, что запрет ввоза на территорию РФ алкогольной продукции производства «13.JUL PLANTAZE» AD действует с 26 апреля текущего года.

По решению Арбитражного суда Москвы было конфисковано около 15,5 тыс. бутылок указанной продукции. Кроме того, в Московской области Роспотребнадзором арестовано 16,2 тысяч бутылок.

В пресс-службе отметили, что часть данной продукции может еще находиться в розничной торговле.

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