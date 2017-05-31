Мост на Малиновского в Ростове сделают шестиполосным

«Планируется, что это решит проблему постоянных дорожных заторов на этом мосту», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава администрации города Виталий Кушнарев, сейчас разрабатывается проект по реконструкции путепровода на Малиновского.

«Окончание разработки проекта и положительное заключение экспертизы ожидается уже к концу 2017 года. Проект предусматривает ремонт нынешнего путепровода над железной дорогой и строительство второго моста рядом с ним. Такой опыт работы у нас уже был на Ворошиловском мосту через реку Дон. На новом путепроводе будет шесть полос движения: три в прямом и три — в обратном направлении», — сказал Виталий Кушнарев.