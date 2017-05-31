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15:18 (мск), источник: Городской репортер

Мост на Малиновского в Ростове сделают шестиполосным

Путепровод на улице Малиновского в Ростове будет расширен до шести полос, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Планируется, что это решит проблему постоянных дорожных заторов на этом мосту», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава администрации города Виталий Кушнарев, сейчас разрабатывается проект по реконструкции путепровода на Малиновского.

«Окончание разработки проекта и положительное заключение экспертизы ожидается уже к концу 2017 года. Проект предусматривает ремонт нынешнего путепровода над железной дорогой и строительство второго моста рядом с ним. Такой опыт работы у нас уже был на Ворошиловском мосту через реку Дон. На новом путепроводе будет шесть полос движения: три в прямом и три — в обратном направлении», — сказал Виталий Кушнарев.

Начать строительство планируется в 2018 году, проект рассчитан до 2020 года. Кроме того, сообщается, что рассматривается перспектива строительства моста-дублера, который будет находиться перпендикулярно улице Доватора с выходом на трассу М-23 в районе 9-го км. Там будет построена дорожная развязка, которая станет продолжением Северного обхода и позволит разгрузить улицу Малиновского от транзитного транспорта.

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