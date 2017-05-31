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13:09 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» получил уведомление об аресте акций «Газтранзита» на Украине

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Киев арестовал акции компании «Газтранзит», которые принадлежат российскому «Газпрому». Это произошло в рамках спора по антимонопольному делу, которое компания проиграла в суде.

Источник: РИА Новости

Постановление об аресте акций украинский Минюст направил в киевское представительство «Газпрома» 12 мая, говорится в отчете по МСФО за первый квартал 2016 года.

«Газтранзит» является частным акционерным обществом. «Газпрому» принадлежит 40 процентов акций компании.

Суть спора

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал «Газпрому» штраф на 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности в стране, лишь передавая газ «Нафтогазу».

Попытки «Газпрома» добиться отмены этого решения не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты.

Иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако «Газпром» подал апелляцию.

Шестнадцатого мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу «Газпрома», требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании штрафа.

Ищут имущество

После решения Высшего хозяйственного суда представитель Антимонопольного комитета Украины Михаил Новицкий заявил, что имущества «Газпрома» на Украине не хватит, чтобы перекрыть сумму штрафа, поэтому АМКУ «рассматривает возможность взыскания средств другим путем».

Позднее глава украинского Минюста Павел Петренко уточнил, что ведомство начало поиски активов и имущества «Газпрома» на территории страны.

«Мы сейчас интенсивно работаем. Я не хочу раньше времени раскрывать определенную информацию, потому что это процесс поиска активов и имущества. Мы все делаем в рамках закона, и это будет, я очень рассчитываю, позитивный кейс по выполнению данного решения», — отметил чиновник.

Позиция Москвы

Ситуацию вокруг взыскания штрафа с «Газпрома» на прошлой неделе прокомментировал российский министр энергетики Александр Новак. По его словам, вице-комиссар Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович еще осенью прошлого года обещал, что Киев не будет предпринимать арест имущества российского газового холдинга.

«Нам господин Шефчович написал в своем письме, что у него есть гарантии со стороны Украины, что никаких действий по взысканию штрафа и наложению ареста на имущество не будет. Мы не удовлетворены, потому что это не юридические гарантии, это словесные. Что, в принципе, проявилось в том, что недавно украинский суд возбудил исполнительное производство по этому поводу», — сказал Новак в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что намерен обсудить ситуацию с Шефчовичем на встрече, которая пройдет в июне в Казахстане.

«Мы хотим получить ответ на все эти вопросы, потому что это снижает энергобезопасность ЕС, это абсолютно незаконно», — отметил министр.
«Наша позиция — решение суда должно быть отменено», — добавил Новак.

Ударит по Киеву

По мнению экспертов, позиция АМКУ о принудительном взыскании штрафа ударит по интересам самой Украины, а не по «Газпрому». Так, политолог Максим Жаров отмечал, что действия властей повредят инвестиционному климату в стране.

«Это продолжение попыток украинских властей по ликвидации присутствия российских компаний на украинском рынке. Я думаю, что этот шаг еще более серьезно ухудшит инвестиционный климат на украинском рынке», — заявил Жаров в эфире радио Sputnik 21 апреля.

Политолог предположил, что у «Газпрома» не возникнет трудностей в защите своих интересов.

«Не думаю, что это как-то скажется на “Газпроме”, потому что у него есть хорошие юридические аргументы против подобных шагов», — сказал Максим Жаров.

В свою очередь адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин, комментируя решение суда, высказал мнение, что Украина «выдавливает» российскую компанию, принимая политизированные решения.

«Газпрому» остается оспаривать нормы, которые позволяют доначислять столь существенный размер штрафа. Но шансов на это мало, учитывая политизированное решение украинских судов. И фактически мы увидим ситуацию, когда начнется «отбор» тех активов, которыми обладает «Газпром». Компания будет «выдавлена» с рынка Украины, с территории Украины, — заявил юрист 16 марта.

Тогда Скрябин также предсказал, что Киев будет пытаться арестовать активы «Газпрома» не только на Украине, но и в других странах.

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