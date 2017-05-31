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13:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Предприятие Росгеологии будет искать нефть на Среднем Урале

На Среднем Урале будут искать нефть: ПАО «Пермнефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) приступила к полевым сейсморазведочным работам 3D и 2D на Верхоязской и Южно-Бургундинской площадях Красильниковского лицензионного участка.

Перспективные на углеводороды объекты расположены на территории Красноуфимского района Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгеологии, объем исследований по площадям составит 115 кв. км и 140 км соответственно. Изучением участка геологи занимаются по заказу компании-недропользователя в рамках договора, заключенного в конце февраля этого года. Завершить проект планируется к октябрю. Результаты позволят получить детальное представление о геологическом строении территорий.

Стоит отметить, что «Пермнефтегеофизика» имеет большой опыт в области геофизических исследований и использует современные технологии. Свою историю предприятие ведет с 1950 года, активно работая на рынке сейсморазведки и промысловой геофизики.

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