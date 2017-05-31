Предприятие Росгеологии будет искать нефть на Среднем Урале

Перспективные на углеводороды объекты расположены на территории Красноуфимского района Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгеологии, объем исследований по площадям составит 115 кв. км и 140 км соответственно. Изучением участка геологи занимаются по заказу компании-недропользователя в рамках договора, заключенного в конце февраля этого года. Завершить проект планируется к октябрю. Результаты позволят получить детальное представление о геологическом строении территорий.

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