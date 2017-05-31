Предприятие Росгеологии будет искать нефть на Среднем Урале
На Среднем Урале будут искать нефть: ПАО «Пермнефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) приступила к полевым сейсморазведочным работам 3D и 2D на Верхоязской и
На Среднем Урале будут искать нефть: ПАО «Пермнефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) приступила к полевым сейсморазведочным работам 3D и 2D на Верхоязской и
Перспективные на углеводороды объекты расположены на территории Красноуфимского района Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в
Стоит отметить, что «Пермнефтегеофизика» имеет большой опыт в области геофизических исследований и использует современные технологии. Свою историю предприятие ведет с 1950 года, активно работая на рынке сейсморазведки и промысловой геофизики.