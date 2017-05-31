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13:12 (мск), источник: РИА Новости

Два моста через Керченский пролив соединят в районе фарватера

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Строители приступили к сооружению тел самых мощных фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив, которые будут соединены в единственном месте в районе фарватерной части, сообщили в среду в инфоцентре «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Строители приступили к сооружению тел самых мощных фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив, которые будут соединены в единственном месте в районе фарватерной части, сообщили в среду в инфоцентре «Крымский мост».

Сооружение тел фарватерных опор (на которые будут установлены пролеты) идет на строительстве моста, они разные для автодорожной и железнодорожной части: железобетонные — под автодорогу и со стальным каркасом — под железную дорогу. Такие различия обусловлены отличающимися проектными нагрузками на опоры, которые примут на себя арочные пролеты, сообщили в инфоцентре.

«Фарватерных опор в проекте две — № 252 (ближе к Тамани) и № 253 (ближе к Керчи). Это единственный участок, где конструктив обоих мостов объединен ростверками (перемычками — ред). По остальной трассе автодорожный и железнодорожный мосты идут раздельно», — сообщили строители.

Лучшие углы обзора #стройкавека360 —
по вторникам? #ждеммост #мыстроиммост t.co/iDT05fZwWq.

 — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 30 мая 2017 г.

Создание свайных фундаментов на этих опорах завершилось еще в апреле, после чего начались работы над ростверками. Ростверки по автодорожной части полностью выполнены. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.

Сооружение ростверков в железнодорожной части опор выполнено частично — по первому, нижнему, слою. Затем будут проведены армирование и бетонирование ростверка параллельно с установкой основных силовых элементов тел опор — стальных сердечников. В итоге почти 25-метровые конструкции весом около 330 тонн каждая образуют стальные каркасы тел опор. Далее их «оденут» в армокаркасы и забетонируют.

Одновременно на ростверках фарватерных опор идет создание специальных вспомогательных сооружений, которые будут задействованы в монтаже арочных пролетов. Установка двух арочных пролетов моста намечена на конец августа 2017 года.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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