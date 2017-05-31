Украина арестовала активы «Газпрома»

«12 мая 2017 года ПАО “Газпром” получило через Представительство ПАО “Газпром” в Киеве постановление Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189 125 миллионов украинских гривень… и наложении ареста на принадлежащие ПАО “Газпром” акции АО “Газтранзит”», — сообщается в отчете.

Согласно сообщению, под арест также попадает недавняя инвестиция «Газпрома» в свою дочернюю компанию в размере 232 миллионов рублей.

Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста «Газпром» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн.

В январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 миллиардов гривень (около 3,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых «Газпрому» в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева, однако он был отклонен.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в размере 85,9 миллиарда гривень, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 миллиарда гривень за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В конце мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества «Газпрома» с целью взыскания штрафа.