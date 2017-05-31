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13:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе подорожал бензин

УФА, 31 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе подорожал бензин, сообщает Башкортостанстат. По данным статистиков республики, цены на бензин, по сравнению с 22 мая текущего года, выросли в среднем на 0,4 процента.

Так, литр бензина марки А-76 поднялся в цене на 0,6 процента и достиг 34,30 рубля. Бензин марки АИ-92 и АИ-95 стоит сейчас на уфимских АЗС 36,16 и 39,28 рубля за литр. Рост по этим двум маркам бензина составил 0,4 процента.

Стоимость дизельного топлива в Уфе осталась неизменной — 38,28 рубля за литр.

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