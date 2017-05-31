В Уфе подорожал бензин

Так, литр бензина марки А-76 поднялся в цене на 0,6 процента и достиг 34,30 рубля. Бензин марки АИ-92 и АИ-95 стоит сейчас на уфимских АЗС 36,16 и 39,28 рубля за литр. Рост по этим двум маркам бензина составил 0,4 процента.

Стоимость дизельного топлива в Уфе осталась неизменной — 38,28 рубля за литр.