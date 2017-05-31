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13:57 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске приняты новые нормативы ОДН

Приказы региональной энергетической комиссии вступят в силу уже с 1 июня.

Источник: РИА "Новости"

РЭК приняла новые нормативы на ОДН при оплате коммунальных услуг. Они начнут действовать уже с 1 июня 2017 года. Нормативы на электроэнергию, ранее вызывавшие нарекания жителей, рассчитаны значительно ниже действующих. Появились новые расчёты и по воде. Они оказались сопоставимыми с теми, которые и оплачивали жители региона с 1 января.

Нормативы на электроэнергию на ОДН, как и предполагалось, были разбиты на 6 категорий многоквартирных домов. Значение норматива было рассчитано для каждой категории и управляющим компаниям не придётся суммировать отдельные составляющие норматива.

В среднем с одной омской квартиры в 33 кв. метра по действующим нормативам взималась плата 160−180 рублей при фактическом потреблении 35−55 рублей. В итоге по рассчитанным новым тарифам РЭК владельцы такого жилья будут оплачивать лишь 50−55 рублей. Сейчас нормативы на ОДН по электричеству в Омской области перестали быть одними из самых высоких в стране, войдя в число средних показателей по стране.

В ближайшее время в Госдуме будет рассмотрен законопроект разрешающий жильцам оплачивать коммунальные услуги в местах общего пользования в соответствии с фактическим потреблением ресурса по общедомовому счетчику. В итоге у жильцов будет выбор: оплачивать коммуналку по нормативам или по фактическому потреблению. Решить этот вопрос поможет собрание собственников жилья. Если жители так и не смогли организовать собрание и не начинали работу по энергопотреблению в местах общего пользования, то им резоннее будет оплачивать квитанции по новым нормативам разработанным РЭК.

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