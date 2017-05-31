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13:59 (мск), источник: Om1.ru

Фролов признался Назарову, что ситуация в «Тепловой компании» продолжает оставаться напряженной

Предприятие только Газпрому задолжало 290 миллионов и вплотную подошло к черте банкротства.

Сегодня, 31 мая, на заседании облправительства Омской области первый вице-мэр Омска Сергей Фролов отчитался перед губернатором Виктором Назаровым о прохождении отопительного сезона 2016−2017 годов. Он заявил, что второй год подряд Омск получает паспорт 100-процентной готовности к отопительному сезону. Чиновник рассказал, что все внештатные ситуации с авариями находились под контролем.

 — Около 15 процентов отключений теплосетей были связаны с плановыми работами, еще 25 произошли из-за прорывов на теплосетях. Мэрия Омска всегда имела полную информацию об отключении коммунальных услуг, — подчеркнул Фролов.

Губернатор Виктор Назаров поинтересовался, что с расчетами по долгам «Тепловой компании». В ответ Фролов признался, что компания осталась должна ТГК-11 500 миллионов рублей.

 — Составлен график погашения долгов, но он не позволяет работать «Тепловой компании», — признался первый вице-мэр Омска.

Он также добавил, что планируются переговоры с руководством ТГК-11, чтобы хоть как-то решить вопрос.

Отметим, что «Тепловая компания» накопила многомиллионные долги. В частности, только Газпрому предприятие должно за природный газ 290 миллионов рублей.

Напомним, что долги хозяйствующих субъектов «Тепловой компании» составляют 300 миллионов, населения — 334 миллионов рублей. А «Газпром Межрегионгаз Омск» потребовало долги через суд, требуя признать компанию банкротом. Одно время вставал вопрос о залоге имущества предприятия, но от этой идеи мэрия Омска пока отказалась.

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Фролов признался Назарову, что ситуация в «Тепловой компании» продолжает оставаться напряженной
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