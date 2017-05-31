Фролов признался Назарову, что ситуация в «Тепловой компании» продолжает оставаться напряженной
Предприятие только Газпрому задолжало 290 миллионов и вплотную подошло к черте банкротства.
Предприятие только Газпрому задолжало 290 миллионов и вплотную подошло к черте банкротства.
Сегодня, 31 мая, на заседании облправительства Омской области первый
— Около 15 процентов отключений теплосетей были связаны с плановыми работами, еще 25 произошли
Губернатор Виктор Назаров поинтересовался, что с расчетами по долгам «Тепловой компании». В ответ Фролов признался, что компания осталась должна ТГК-11 500 миллионов рублей.
— Составлен график погашения долгов, но он не позволяет работать «Тепловой компании», — признался первый
Он также добавил, что планируются переговоры с руководством ТГК-11, чтобы хоть
Отметим, что «Тепловая компания» накопила многомиллионные долги. В частности, только Газпрому предприятие должно за природный газ 290 миллионов рублей.
Напомним, что долги хозяйствующих субъектов «Тепловой компании» составляют 300 миллионов, населения — 334 миллионов рублей. А «Газпром Межрегионгаз Омск» потребовало долги через суд, требуя признать компанию банкротом. Одно время вставал вопрос о залоге имущества предприятия, но от этой идеи мэрия Омска пока отказалась.