Фролов признался Назарову, что ситуация в «Тепловой компании» продолжает оставаться напряженной

Сегодня, 31 мая, на заседании облправительства Омской области первый вице-мэр Омска Сергей Фролов отчитался перед губернатором Виктором Назаровым о прохождении отопительного сезона 2016−2017 годов. Он заявил, что второй год подряд Омск получает паспорт 100-процентной готовности к отопительному сезону. Чиновник рассказал, что все внештатные ситуации с авариями находились под контролем.

— Около 15 процентов отключений теплосетей были связаны с плановыми работами, еще 25 произошли из-за прорывов на теплосетях. Мэрия Омска всегда имела полную информацию об отключении коммунальных услуг, — подчеркнул Фролов.

Губернатор Виктор Назаров поинтересовался, что с расчетами по долгам «Тепловой компании». В ответ Фролов признался, что компания осталась должна ТГК-11 500 миллионов рублей.

— Составлен график погашения долгов, но он не позволяет работать «Тепловой компании», — признался первый вице-мэр Омска.

Он также добавил, что планируются переговоры с руководством ТГК-11, чтобы хоть как-то решить вопрос.

Отметим, что «Тепловая компания» накопила многомиллионные долги. В частности, только Газпрому предприятие должно за природный газ 290 миллионов рублей.

Напомним, что долги хозяйствующих субъектов «Тепловой компании» составляют 300 миллионов, населения — 334 миллионов рублей. А «Газпром Межрегионгаз Омск» потребовало долги через суд, требуя признать компанию банкротом. Одно время вставал вопрос о залоге имущества предприятия, но от этой идеи мэрия Омска пока отказалась.