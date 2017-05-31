Счетная палата Крыма проверит управление капремонта домов

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила заведующая отделом сводно-аналитической работы СП РК Анна Макарова.

По ее словам, указанные направления — социально значимы и были озвучены гражданами в ходе опроса, проведенного на официальном сайте Счетной палаты Крыма в прошлом году. В преддверии проверок на сайте СП были запущены новые опросы. В частности, один из них содержит вопрос: требуется ли проведение капремонта в тех домах, где проживают сами респонденты. Кроме того, ряд вопросов касается деятельности МФЦ.

«По функционированию многофункциональных центров, по предоставлению госуслуг: так или иначе каждый житель сталкивается с их деятельностью (то ли это запрос каких-то документов, то ли это разрешительная документация). Соответственно, интересует качество исполнения этих услуг, исполняются ли сроки, которые обозначены МФЦ, доволен ли человек предоставлением этой услуги? Потому что все-таки государственная услуга, муниципальная — это как эталон, как образец предоставления услуг», — подчеркнула Макарова.

Она призвала крымчан участвовать в опросах, проводимых Счетной палатой РК на своем официальном ресурсе. «Мы просим граждан Крыма принять участие в наших опросах, потому что именно граждане могут сформировать для нас объективную оценку той или иной сферы… Все полученные результаты мы будем размещать в своих отчетах и заключениях по результатам проверок», — пояснила завотделом СП Крыма.