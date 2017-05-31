Энергетики Калининграда объяснили, кому нужно менять счетчики

Как пояснили в компании, срок поверки прибора учета указан на пломбе, которая находится на корпусе счетчика. Римская цифра означает квартал, с обратной стороны — год, то есть с этой даты необходимо отсчитать межповерочный интервал, который зависит от типа счетчика. C 2017 года на пломбах указывается только год поверки. Для однофазных индукционных приборов учета интервал — 16 лет.

До окончания срока счетчик менять не нужно. Исключение составляет случай, если класс точности прибора учета — 2,5. Тогда его придется заменить, даже если срок межповерочного интервала не истек.

Если поверка или замена своевременно не произведены, расчет платы будет производиться по нормативам с применением повышающего коэффициента.

Отметим, что льготы на услуги ОАО «Янтарьэнергосбыт» по замене и реализации приборов учёта не предусмотрены.