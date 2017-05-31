АвтоВАЗ и ТГУ подписали генеральный договор о сотрудничестве

Президент АвтоВАЗа Николя Мор 30 мая подписал генеральный договор с ректором ТГУ Михаилом Кришталом о всестороннем сотрудничестве в целях подготовки кадров, выполнения научно-исследовательских работ и общественно-социальной деятельности на период до конца 2022 года. В 2018—2019 гг. целевую подготовку для АвтоВАЗа пройдут 155 студентов ТГУ. АвтоВАЗ ведет работу по модернизации и развитию научно-технического центра (НТЦ). Для реализации этой задачи завод планирует сотрудничать с Тольяттинским госуниверситетом в части подготовки инженеров, дизайнеров, конструкторов, технологов. Кроме того, на днях Николя Мор подписал Программу организации целевой контрактной подготовки в Тольяттинском госуниверситете специалистов для службы исполнительного вице-президента по инжинирингу АвтоВАЗа. Документом предусмотрены совместная работа данного руководителя с ТГУ, а также специальная программа подготовки студентов по инженерным специальностям с привлечением действующих сотрудников НТЦ.

«Научно-технический центр мы планируем серьезно развивать, чтобы разрабатывать новые проекты во взаимодействии, в том числе со специалистами альянса «Рено-Ниссан», — подчеркнул вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АвтоВАЗ» Дмитрий Михаленко.