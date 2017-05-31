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14:28 (мск), источник: Volga News

АвтоВАЗ и ТГУ подписали генеральный договор о сотрудничестве

Тольяттинский государственный университет и ПАО «АвтоВАЗ» начинают реализовывать проект по целевой подготовке специалистов инженерного профиля, сообщила пресс-служба университета.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор 30 мая подписал генеральный договор с ректором ТГУ Михаилом Кришталом о всестороннем сотрудничестве в целях подготовки кадров, выполнения научно-исследовательских работ и общественно-социальной деятельности на период до конца 2022 года.

В 2018—2019 гг. целевую подготовку для АвтоВАЗа пройдут 155 студентов ТГУ. АвтоВАЗ ведет работу по модернизации и развитию научно-технического центра (НТЦ). Для реализации этой задачи завод планирует сотрудничать с Тольяттинским госуниверситетом в части подготовки инженеров, дизайнеров, конструкторов, технологов.

Кроме того, на днях Николя Мор подписал Программу организации целевой контрактной подготовки в Тольяттинском госуниверситете специалистов для службы исполнительного вице-президента по инжинирингу АвтоВАЗа. Документом предусмотрены совместная работа данного руководителя с ТГУ, а также специальная программа подготовки студентов по инженерным специальностям с привлечением действующих сотрудников НТЦ.

«Научно-технический центр мы планируем серьезно развивать, чтобы разрабатывать новые проекты во взаимодействии, в том числе со специалистами альянса «Рено-Ниссан», — подчеркнул вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АвтоВАЗ» Дмитрий Михаленко.

За последние полгода в НТЦ АвтоВАЗа принято более 100 человек. В 2017—2019 гг. в службу по инжинирингу, где в настоящий момент работает более 2 тыс. специалистов, будет принято еще около 300 человек.

Как отметил Дмитрий Михаленко, в рамках целевой подготовки студентов автозавод готов обучить и затем трудоустроить 155 выпускников ТГУ: выпуск 2018 г. — 80 специалистов, выпуск 2019 г.— 75 специалистов. С каждым студентом будет проведено собеседование, заключен договор о целевой подготовке. АвтоВАЗ также планирует выплачивать студентам стипендию.

«Уже с будущего учебного года мы начнем работать со студентами ТГУ, стараясь обучить их и простимулировать таким образом, чтобы они шли работать на АвтоВАЗ — в инжиниринговый центр, который работает со специалистами альянса “Рено-Ниссан” и всего мира, — заявил Дмитрий Михаленко. — В рамках целевой контрактной подготовки мы будем привлекать своих специалистов по инжинирингу. Они будут читать лекции и проводить занятия со студентами, которые затем придут на АвтоВАЗ и будут полностью соответствовать нашим требованиям».

В перспективных планах у АвтоВАЗа разработка новых моделей легковых автомобилей и фейслифтинг уже выпускаемых моделей. По словам Дмитрия Михаленко, предприятие особенно нуждается в специалистах по следующим направлениям: проектирование и доводка двигателя, проектирование и доводка шасси, проектирование электрооборудования, проектирование самого автомобиля, управление производством прототипов и испытанием автомобилей, управление эффективностью инжиниринга.

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