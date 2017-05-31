Белорусы смогут покупать валюту без паспорта с 1 июня

В Указе говорится, что действовавший в Беларуси с октября 2011 года Указ от № 449 О некоторых вопросах осуществления валютно-обменных операций физическими лицами считается утратившим силу.

Решение об отмене предъявления паспорта при покупке валюты было принято, чтобы либерализировать валютный режим и упростить порядок проведения валютно-обменных операций.

Нацбанку предстоит за три месяца привести акты законодательства в соответствие с указом № 192 и принять меры по его реализации. Документ вступает в силу после официального опубликования.

Так, с 1 июня физические лица смогут покупать валюту без предъявления паспорта.