Еще один коррупционный скандал произошел на территории МЦПС «Хоргос»

Асанов о шумихе вокруг освобождения экс-главы «Хоргоса»: это даже хорошо

Как рассказали в ведомстве, 31 мая был задержан гражданин Казахстана, давший взятку должностному лицу таможенного поста «Алтынколь».

«Он задержан при передаче должностному лицу взятки в сумме 50 тысяч тенге за общее покровительство и беспрепятственный ввоз товара из Китая в Казахстан», — сообщили в ведомстве.

Мужчину удалось задержать при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления внутренней безопасности ДГД совместно с сотрудниками Антикоррупционной службы по Жаркентскому региону.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 367 Уголовного кодекса РК «Дача взятки». Управление внутренней безопасности областного ДГД предупреждает, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием. За это предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.