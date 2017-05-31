В Петербурге «тайм-аут» для проездных уменьшат до 20 минут

Как объясняют в ведомстве, время запрета повторного действия для Суточных проездных билетов уменьшается с 30-ти до 20-ти минут. Изменения связаны с повышением качества обслуживания пассажиров.

«С 1 июня 2017 года для Суточных единых (метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус) билетов на 1 сутки, 2 суток, 3 суток, 4 суток, 5 суток, 6 суток и 7 суток изменяется время запрета повторного действия. “Тайм-аут” для них составит 20 минут», — уточнили в пресс-службе Метро Петербурга.

Напомним, это не касается электронной карты «Подорожник». Его можно использовать без временных ограничений.