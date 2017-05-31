Финансирование здравоохранения Екатеринбурга упало ниже нормы

Расходы службы здравоохранения на одного жителя Екатеринбурга в 2016 году из всех источников составили менее 10 тысяч рублей. Такие данные содержатся в заключении медицинского совета горздрава (имеется в распоряжении «Уралинформбюро»). Эта цифра существенно ниже федерального (11 927,5 рубля) и областного (13 058,7 рубля) нормативов. Расходы по ОМС на каждого жителя столицы Урала не превысили 8 тысяч, что также ниже обязательных показателей.

Финансирование отрасли в целом за 2016 год сократилось на 700 миллионов, в основном по линии ОМС. В целом на нужды здравоохранения ушло 14,2 миллиарда рублей — против 14,9 миллиарда в 2015-м.

На покупку оборудования и транспорта для городских больниц потратили 331,6 миллиона рублей — на 50 миллионов меньше, чем годом ранее.