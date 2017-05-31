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18:23 (мск), источник: Югополис

Самолеты из Петербурга в Геленджик будут летать чаще

С 12 июня 2017 года авиакомпания «РусЛайн» увеличивает количество рейсов из Санкт-Петербурга в Геленджик.

Источник: AP 2017

В течение летнего сезона рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и субботам. В настоящее время авиакомпания выполняет из северной столицы в Геленджик один рейс в неделю по субботам.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ-100/200, рассчитанных на 50 пассажиров. Билеты доступны в авиакассах, а также на официальном сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания «РусЛайн» в летний сезон значительно расширит свою маршрутную сеть в курортные аэропорты «Базэл Аэро». Среди новых направлений рейсы из Минеральных Вод в Сочи — по субботам и воскресеньям), из Курска в Анапу и Сочи — по субботам. Кроме того, авиакомпания «РусЛайн» выполняет полеты по маршруту «Липецк — Сочи» круглогодично: по вторникам, четвергам и субботам.

Всего в период летнего сезона аэропорт Геленджик будет принимать до 12 регулярных рейсов в сутки, сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро».

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