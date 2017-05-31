Самолеты из Петербурга в Геленджик будут летать чаще

В течение летнего сезона рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и субботам. В настоящее время авиакомпания выполняет из северной столицы в Геленджик один рейс в неделю по субботам.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ-100/200, рассчитанных на 50 пассажиров. Билеты доступны в авиакассах, а также на официальном сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания «РусЛайн» в летний сезон значительно расширит свою маршрутную сеть в курортные аэропорты «Базэл Аэро». Среди новых направлений рейсы из Минеральных Вод в Сочи — по субботам и воскресеньям), из Курска в Анапу и Сочи — по субботам. Кроме того, авиакомпания «РусЛайн» выполняет полеты по маршруту «Липецк — Сочи» круглогодично: по вторникам, четвергам и субботам.