«Минсктранс» в июне изменяет рейсы пригородных автобусов

Так, с 2 июня отменяется выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов № 429 «ДС Дружная — Атолино» отправлением из д. Атолино в 6.42 по будним дням; № 364С «ДС Славинского — Психоневрологический интернат» отправлением от ДС Славинского в 16.30, от психоневрологического интерната в 17.15 по пятницам; № 253С «ДС Славинского — Рудомейка» отправлением от ДС Славинского в 18.10, из д. Рудомейка в 19.10 по пятницам.

При этом организовывается выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов № 429 «ДС Дружная — Атолино» отправлением из д. Атолино в 6.48, 7.28, 7.38 по будним дням; № 279у «ул. Брилевская — Атолино» отправлением от ул. Брилевской в 6.51, 7.02 по будним дням; № 364С «ДС Славинского — Психоневрологический интернат» отправлением от ДС Славинского в 17.00, от психоневрологического интерната в 17.45 по пятницам; № 253С «ДС Славинского — Рудомейка» отправлением от ДС Славинского в 18.30, из д. Рудомейка в 19.30 по пятницам.

С 5 июня организовывается выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 390С «ДС Карастояновой — с/т Физик» отправлением от ДС «Карастояновой» в 10.00, из с/т Физик в 11.00 по будним дням, отправлением от ДС «Карастояновой» в 6.30, из с/т Физик в 7.30 по субботам.

С 6 июня будут выполняться рейсы пригородного автобусного маршрута № 354С «ДС Славинского — с/т Оптика» отправлением от ДС «Славинского» в 8.50, 15.10, 19.20, из с/т Оптика в 9.45, 16.00, 20.10 по вторникам и четвергам, отправлением от ДС «Славинского» в 19.20, из с/т Оптика в 20.10 по пятницам.