Суд в Новосибирске завершил процедуру банкротства основателя агрохолдинга «Сахо»
Павел Скурихин освобожден его от выплаты более 10,6 млрд рублей долгов.
Павел Скурихин освобожден его от выплаты более 10,6 млрд рублей долгов.
НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области завершил процедуру личного банкротства основателя крупного сибирского аграрного холдинга «Сахо» Павла Скурихина, освободив его от выплаты более 10,6 млрд рублей долгов. Об этом говорится в материалах суда.
«Информация о принятом судебном акте: определение о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от исполнения обязательств», — говорится в материалах дела.
Ранее финансовый управляющий Скурихина Олег Хворостинин сообщал в суде, что реестр требований кредиторов включает в себя, в частности, требования Россельхозбанка на сумму 8,2 млрд рублей, Банка ВТБ — на сумму 1,5 млрд рублей и Федеральной налоговой службы — на сумму 536,7 млн рублей.
Ранее в рамках дела о банкротстве было реализовано имущество Скурихина на сумму около 1,9 млрд рублей, однако этого хватило только на погашение текущих обязательств.
«Сахо» и банкротство Скурихина.
Группа «Сахо» была создана в 2000 году и стала одним из крупнейших производителей зерновых в России с площадью обрабатываемых земель в 360 тыс. гектаров. Компания работала в Новосибирской, Ростовской и Тульской областях, а также в Алтайском крае.
После кризисного 2008 года, когда оборот группы достигал 10 млрд рублей, у «Сахо» начались трудности. Холдинг не смог обслуживать кредитный портфель, к февралю 2013 года совокупный долг предприятий составлял от 15 млрд до 20 млрд рублей. Для реструктуризации задолженности и введения антикризисного менеджмента совет директоров привлек стороннего инвестора.
По нескольким кредитным линиям сам Скурихин выступал поручителем. Крупнейшими кредиторами холдинга выступили Сбербанк и Россельхозбанк. В марте 2013 года Скурихин передал оперативное управление холдингом владельцу компании «Бизнес оценки» Леониду Маевскому.
В январе 2014 года «Сахо» сообщил о разрыве отношений с Маевским, обвинив его в срыве полевых работ и выводе активов. К этому времени арбитраж признал банкротами большинство предприятий группы.
В конце 2015 года Сбербанк потребовал банкротства Скурихина, в марте 2016 года суд признал его банкротом и ввел конкурсное производство для реализации имущества. Впоследствии процедура дважды продлевалась.