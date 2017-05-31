Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Принц Гарри стыдится своей невесты Меган Маркл – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10В тени красоты
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
14:52 (мск), источник: ТАСС

Суд в Новосибирске завершил процедуру банкротства основателя агрохолдинга «Сахо»

Павел Скурихин освобожден его от выплаты более 10,6 млрд рублей долгов.

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области завершил процедуру личного банкротства основателя крупного сибирского аграрного холдинга «Сахо» Павла Скурихина, освободив его от выплаты более 10,6 млрд рублей долгов. Об этом говорится в материалах суда.

«Информация о принятом судебном акте: определение о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от исполнения обязательств», — говорится в материалах дела.

Ранее финансовый управляющий Скурихина Олег Хворостинин сообщал в суде, что реестр требований кредиторов включает в себя, в частности, требования Россельхозбанка на сумму 8,2 млрд рублей, Банка ВТБ — на сумму 1,5 млрд рублей и Федеральной налоговой службы — на сумму 536,7 млн рублей.

Ранее в рамках дела о банкротстве было реализовано имущество Скурихина на сумму около 1,9 млрд рублей, однако этого хватило только на погашение текущих обязательств.

«Сахо» и банкротство Скурихина.

Группа «Сахо» была создана в 2000 году и стала одним из крупнейших производителей зерновых в России с площадью обрабатываемых земель в 360 тыс. гектаров. Компания работала в Новосибирской, Ростовской и Тульской областях, а также в Алтайском крае.

После кризисного 2008 года, когда оборот группы достигал 10 млрд рублей, у «Сахо» начались трудности. Холдинг не смог обслуживать кредитный портфель, к февралю 2013 года совокупный долг предприятий составлял от 15 млрд до 20 млрд рублей. Для реструктуризации задолженности и введения антикризисного менеджмента совет директоров привлек стороннего инвестора.

По нескольким кредитным линиям сам Скурихин выступал поручителем. Крупнейшими кредиторами холдинга выступили Сбербанк и Россельхозбанк. В марте 2013 года Скурихин передал оперативное управление холдингом владельцу компании «Бизнес оценки» Леониду Маевскому.

В январе 2014 года «Сахо» сообщил о разрыве отношений с Маевским, обвинив его в срыве полевых работ и выводе активов. К этому времени арбитраж признал банкротами большинство предприятий группы.

В конце 2015 года Сбербанк потребовал банкротства Скурихина, в марте 2016 года суд признал его банкротом и ввел конкурсное производство для реализации имущества. Впоследствии процедура дважды продлевалась.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Песков: указ Путина не касается поставок «пресловутых» помидоров
Вильфанд заявил о точности прогноза погоды на день урагана
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Суд обязал Навального опровергнуть его заявления об Усманове
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Экс-глава Удмуртии признался в получении взятки
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей Снежана Самохина, Татьяна Кирилюк, а также бывшая «пацанка» Юлия Ковалева должны пройти через жесткие тренинги и стрессовые испытания
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Россияне вновь стали скупать квартиры в Лондоне
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка Артист утверждает, что несчастье произошло на фоне стресса. 
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь