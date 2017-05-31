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15:35 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Открыто движение по путепроводу в Переделкине

Сергей Собянин открыл движение по автодорожному путепроводу, расположенному на 18-м километре Киевского направления Московской железной дороги вблизи платформы Переделкино.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«С 2014 года шесть переездов уже построено и шесть будет запущено в этом году. Один из таких переездов здесь, в Переделкино. Он обеспечит нормальное сообщение между Боровским и Минским шоссе и снимет, конечно, колоссальную проблему, которая здесь существует», — сказал он.

Программу строительства переездов через железнодорожные пути начали в 2014 году. Мэр Москвы подчеркнул: «Важная программа, потому что пригородное сообщение развивается, электрички с каждым годом ходят все чаще и проблема становится просто невыносимой, потому что автомобилисты вынуждены часами стоять на этих переездах».

В три раза быстрее.

Реконструкция железнодорожного переезда на 18-м километре Киевского направления МЖД вблизи платформы Переделкино началась в октябре 2015 года.

Меньше чем за два года строители возвели двухполосную эстакаду (по одной полосе движения в каждую сторону) длиной 227 метров. Это увеличило пропускную способность переезда в три раза — до 900 автомобилей в час в одном направлении.

Кроме того, со стороны улиц 7-я Лазенки и Лукинской к путепроводу появились удобные подъездные дороги (по одной полосе движения в каждую сторону). Их общая протяженность составляет 1,1 километра. «Помимо этого, были перестроены почти 18 километров инженерных сетей», — рассказал первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Въезды и съезды с эстакады оснащены автоматической противогололедной системой.

Для защиты окружающих жилых домов от шума и пыли дополнительно были установлены шумозащитные экраны длиной 124 метра.

Открытие движения по автодорожному путепроводу на 18-м километре Киевского направления МЖД вблизи платформы Переделкино позволит ликвидировать многокилометровые заторы, регулярно возникающие перед этим переездом, а также обеспечить комфортную транспортную связь между Минским и Боровским шоссе.

12 новых путепроводов

Автодорожные путепроводы через железнодорожные пути строят в рамках проекта организации пассажирского движения по Московскому центральному кольцу, а на радиальных направлениях — на основании специального Соглашения между Правительством Москвы и ОАО «РЖД».

Всего с 2014 по 2017 год в Москве построили восемь новых автодорожных путепроводов. В том числе:

— пять путепроводов на МЦК (Ленинградский, Можайский, Звенигородский, Волоколамский, Коптевский);.

— путепровод на седьмом километре Павелецкого направления МЖД (станция Нижние Котлы);.

— путепровод на 34-м километре Курского направления МЖД в Щербинке;.

— путепровод на 18-м километре Киевского направления МЖД (Переделкино).

До конца 2017 года планируется завершить строительство и открыть еще четыре автодорожных путепровода:

— путепровод на 33-м километре Киевского направления МЖД (Кокошкино);.

— путепровод на 36-м километре Киевского направления МЖД (Крёкшино);.

— путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей;.

— Богородский путепровод на МЦК (в зоне полосы отвода МЦК работы завершены).

Строительство путепроводов в Крёкшино и Кокошкино сейчас завершают. «Мы рассчитываем, что в конце июля и тот и другой будут готовы», — добавил Петр Аксенов.

Всего за четыре года в Москве построят 12 автодорожных путепроводов через железнодорожные пути.

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