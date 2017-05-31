Над «Волгоград Ареной» поднимают уникальную вантовую кровлю

К настоящему времени специалисты АО «Стройтрансгаз» подняли верхний ярус вантовой системы на высоту 28 метров. Установлено 44 г-образные металлические консоли высотой 25 м, которые соединили верхний и нижний ярусы.

После закрепления тросов верхнего яруса к компрессионному кольцу и переустановки гидравлического оборудования специалисты приступят к подъему всей вантовой системы в проектное положение до верхней отметки 49,5 метра, затем между ярусами установят вертикальные распорки, а также объединят ванты между собой по кругу арочными прогонами. Впоследствии на вантовой системе и фермах над фойе специалисты смонтируют кровельное покрытие — прочную и устойчивую к перепадам температур эластичную мембрану.

Отметим, что «Волгоград Арена» — первый в России стадион на 45 000 зрительских мест с подобной кровлей. Вантовая система представляет собой конструкцию, по форме напоминающую велосипедное колесо. Она располагается над трибунами арены, футбольное поле при этом остается открытым. Внешним контуром вантовой системы служит жесткое компрессионное кольцо стадиона. Внутренний контур — гибкий и смонтирован из стальных канатов (вант), образующих два кольцевых пояса, расположенных друг над другом. Контуры системы соединены между собой радиальными вантами. Общая протяженность используемых в конструкции вант составляет 12 километров, они изготовлены из высокопрочной стали с пределом прочности 1570 МПа. Вес конструкции — около 2300 тонн.

— Подъем вантовой конструкции — ювелирный процесс, — рассказал директор строительства Серей Камин, — он осуществляется при помощи гидравлической системы, которая включает 88 домкратов, 12 гидравлических маслостанции и маслопровод. Управление процессом ведется посредством специального программного обеспечения и оборудования, включая пульты управления, которое доставлено на время монтажа из Франции. Работы выполняются под непосредственным контролем специалистов компании-проектировщика и завода-изготовителя вантовой системы. В каком-то роде, это венец нашей большой работы.

Добавим, что параллельно подъему вантовой системы на «Волгоград Арене» продолжаются работы по витражному остеклению стадиона и монтажу навесных вентилируемых фасадов. Ведется строительство входных групп и обходной пешеходной эстакады, выполняются работы по внутренней отделке помещений стадиона, монтажу инженерных сетей и оборудования, в том числе лифтового, а также благоустройству территории — укладке тротуарной плитки и установке мачт освещения.