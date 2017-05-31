В Уфе появятся остановки с бесплатным интернетом
Необычный эксперимент начнут с центра города.
Необычный эксперимент начнут с центра города.
В Уфе установили автобусную остановку с бесплатным интернетом и розеткой для зарядки телефонов.
Необычную обновку построили в историческом центре Уфы — недалеко от гостинцы «Башкирия». Кроме бесплатного интернета и USB зарядок на новой остановке жителей и гостей Уфы ждет интерактивная карта движения общественного транспорта.
— Каркас нового остановочного комплекса сделан из металла и стеклопластика. Остановки успешно вписываются в общий архитектурный стиль Уфы. Призываем вас бережно обращаться с муниципальным имуществом, — гласит послание на сайте уфимской администрации.