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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появятся остановки с бесплатным интернетом

Необычный эксперимент начнут с центра города.

В Уфе установили автобусную остановку с бесплатным интернетом и розеткой для зарядки телефонов.

Необычную обновку построили в историческом центре Уфы — недалеко от гостинцы «Башкирия». Кроме бесплатного интернета и USB зарядок на новой остановке жителей и гостей Уфы ждет интерактивная карта движения общественного транспорта.

— Каркас нового остановочного комплекса сделан из металла и стеклопластика. Остановки успешно вписываются в общий архитектурный стиль Уфы. Призываем вас бережно обращаться с муниципальным имуществом, — гласит послание на сайте уфимской администрации.

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