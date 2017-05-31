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15:31 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Крытый легкоатлетический манеж возведут в Алтуфьеве

Проектом предусмотрены спортивный зал, тренировочно-разминочные залы, тренерские, судейские и административные помещения, массажный кабинет, инфракрасная сауна, кабинет врача и буфет. Возле здания оборудуют парковку.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Легкоатлетический манеж возведут на северо-востоке города для воспитанников спортивной школы № 82 Москомспорта, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Крытый спортивный комплекс расположится по адресу: улица Инженерная, владение 5а, рядом с действующим зданием спортшколы. В новом сооружении оборудуют спортивный зал размером 120 на 48 метров, тренировочно-разминочные залы, тренерские, судейские, массажный кабинет, инфракрасную сауну, кабинет врача, буфет, административные помещения.

Парковку для машин и микроавтобусов сделают на прилегающей территории. Въезд и выезд организуют со стороны улицы Бегичева и проезда Черского.

Разрешение на строительство манежа уже выдано. Казенное предприятие «Большая спортивная арена “Лужников”» построит его за счет городского бюджета до декабря 2018 года.

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