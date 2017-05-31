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15:34 (мск), источник: Ведомости

Проезд в электричках Подмосковья подорожает с июля

Стоимость проезда в пригородных электричках Московской области увеличится более чем на 7% с 1 июля. Об этом заявила первый зампред комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко.

Источник: Агентство «Москва»

«Рост составит 7,3%. То есть с 20 руб. 50 коп. до 22 руб. за одну зону», — уточнила она на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Московской области.

По ее словам, в следующем году роста данного тарифа не будет. Его пересмотр запланирован на 1 января 2019 г.

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