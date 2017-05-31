Проезд в электричках Подмосковья подорожает с июля

«Рост составит 7,3%. То есть с 20 руб. 50 коп. до 22 руб. за одну зону», — уточнила она на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Московской области.

По ее словам, в следующем году роста данного тарифа не будет. Его пересмотр запланирован на 1 января 2019 г.