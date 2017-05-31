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15:49 (мск), источник: ТАСС

Три «атомных» города на Урале получили 900 млн рублей на благоустройство

Свердловская область распределит по 300 млн рублей между городскими округами Заречный, Новоуральск и Лесной.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая./ТАСС/. Три уральских «атомных» города Заречный, Лесной и Новоуральск получили 900 млн рублей на благоустройство. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

«Между “атомными” городами Свердловской области будет распределено 900 млн рублей. Соответствующее постановление принято 31 мая, на заседании регионального кабмина, которое прошло под руководством главы региона Евгения Куйвашева», — сообщили в департаменте.

По данным вице-губернатора, министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, регион распределит по 300 млн рублей между городскими округами Заречный, Новоуральск и Лесной, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии.

Ранее ТАСС сообщал, что, в частности, в Заречном планируется направить средства на строительство и оснащение детского сада, ремонт образовательных учреждений, музыкальной и художественной школы, благоустройство территории, обустройство остановочных комплексов, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, расширение системы «Безопасный город».

Экс-глава Новоуральска, где находится крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, Свердловская область), Владимир Машков рассказал ТАСС, что в первую очередь средства будут направлены на развитие социальной сферы.

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