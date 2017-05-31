В Челябинске до середины июня ограничат движение транспорта по улице Танкистов
В Челябинске ограничат движение по улице Танкистов на участке от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина, сообщает
В Челябинске ограничат движение по улице Танкистов на участке от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина, сообщает
Ограничения вводятся в связи с реконструкцией участка теплотрассы будет ограничено движение с 8 утра 1 июня до 8 вечера 19 июня.
Автолюбителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут.