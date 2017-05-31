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15:43 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске до середины июня ограничат движение транспорта по улице Танкистов

В Челябинске ограничат движение по улице Танкистов на участке от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией участка теплотрассы будет ограничено движение с 8 утра 1 июня до 8 вечера 19 июня.

Автолюбителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут.

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