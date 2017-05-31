Средняя зарплата в Казани выросла до 37 тысяч рублей

— Заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций выросла по сравнению с январем-мартом 2016 года на 10,5%, — говорится в сообщении.

Реальная заработная плата, которую рассчитали с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, в первом квартале 2017 года составила 106,8% к уровню января — марта 2016 года.

Напомним, ранее стало известно, что самые высокие зарплаты в 2016 году получали сотрудники финансовой отрасли. Самый низкий доход у работников агропромышленного комплекса. Средняя зарплата россиянина, работающего в финансовой отрасли, составила 78,3 тыс. рублей. В свою очередь сотрудник сельского хозяйства получает в среднем 21,4 тыс. рублей.