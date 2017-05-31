В Омске начали реконструкцию второй части улицы Ленина: даты перекрытия

Компания «ИдеалСтрой», уже знакомая омичам по реконструкции Любинского проспекта, начала благоустройство второй части улицы Ленина. Работы стартовали с Ленинградской площади, где сейчас налаживают контактную сеть, чтобы организовать движение троллейбусов на время перекрытия. Также там появится дополнительный поворот с Масленникова на Ленина.

Перекрывать одну из главных магистралей города будут поэтапно участками «от перекрестка до перекрестка», оставляя сквозной проезд. Как рассказал на брифинге гендиректор «ИдеалСтрой» Анатолий Слатин, первый участок — от Ленинградской площади в сторону улицы Короленко до первого перекрестка — перекроют 19 июля.

В среднем каждый из трех перекрестков будет частично закрыт в течение месяца. Таким образом, завершить все работы и открыть улицу планируют до конца сентября. На завершающем этапе начнут укладывать новый асфальт, поэтому движение, возможно, придется дополнительно ограничивать по выходным.

Реконструкция будет менее масштабной, чем на Любинском проспекте. В частности, не будут обновляться фасады зданий, пешеходный переход и подземные коммуникации. Также в компании обещают, что количество зелени на улице Ленина не уменьшится.

— Что касается зеленых насаждений, после реконструкции их количество не уменьшится. Сейчас на участке растет 14 крупномеров, часть из них попадает под снос, взамен мы должны высадить дополнительно 19 крупномерных деревьев. Предусмотрена пересадка ив у Кадетского корпуса, они будут расположены более разумно с точки зрения домов и удобства использования тротуара для пешеходов, — цитирует «Омскрегион» Анатолия Слатина.