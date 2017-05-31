Казенное имущество Среднего Урала подешевело на 20 миллиардов

Управление госсобственностью Свердловской области, а также приватизация ее части в 2016 году принесла региональной казне 557,7 миллиона рублей. Об этом 31 мая на заседании комитета областного Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству сообщил вице-губернатор Сергей Зырянов, исполняющий обязанности главы МУГИСО. Доходы составили 95% от планировавшихся значений, передает «Уралинформбюро».

Вместе с тем на 27 миллиардов рублей снизилась стоимость региональных активов — до 170 миллиардов. По словам депутата Александра Ивачева, основная причина — уменьшение в 1,5 раза стоимости казенного имущества: в 2015 году оно стоило 59 миллиардов рублей, а по итогам прошлого года упало в цене до 39 миллиардов.

Согласно планам на 2017 год, приватизация государственного имущества области позволит привлечь инвесторов и обеспечит дополнительное поступление в региональный бюджет порядка 1,7 миллиарда рублей. Чиновники готовятся к продаже акций ОАО «Уралагроснабкомплект», ОАО «Плодопитомник «Камышловский», ОАО «Березовский хлебокомбинат», ОАО «Ирбитский плодосовхоз», АО «Совхоз «Сухоложский», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», АО «Облкоммунэнерго» и ОАО «КРК «Уралец».