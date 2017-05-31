Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 13% годовых
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 июня снижается с 14% до 13% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 июня снижается с 14% до 13% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
«Правление Национального банка приняло решение о снижении с 14 июня 2017 года ставки рефинансирования с 14% до 13% годовых, ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков — с 17% до 15% годовых, а также ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 9% до 8% годовых», — говорится в сообщении.
Данные решения в области процентной политики принимались с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в
Ожидается, что в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сохранится на уровне чуть выше 6% в годовом выражении. Темпы роста денежного предложения остаются умеренными. По оценке, в мае прирост средней широкой денежной массы составит около 5% в годовом выражении. Усиливается положительная тенденция увеличения доли рублевой составляющей денежной массы.
Сохраняется благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистое предложение иностранной валюты обеспечивает устойчивость обменного курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств.
Повышается внешняя устойчивость экономики. Формирование в
Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса.