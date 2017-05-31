Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 13% годовых

«Правление Национального банка приняло решение о снижении с 14 июня 2017 года ставки рефинансирования с 14% до 13% годовых, ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков — с 17% до 15% годовых, а также ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 9% до 8% годовых», — говорится в сообщении.

Данные решения в области процентной политики принимались с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере. Сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось. В апреле 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен составил 6,3%, базовая инфляция — 6% против 10,6% и 10% в декабре 2016 года соответственно.