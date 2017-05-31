Теперь без паспорта: все о том, где, как и сколько можно купить валюты

МИНСК, 31 мая — Sputnik. В Беларуси с 1 июня отменяется регистрация паспортных данных физических лиц при покупке инвалюты, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси 29 мая подписал указ № 192, которым признается утратившим силу указ от 6 октября 2011 года № 449. Этот документ вводил норму об обязательном предъявлении паспорта физлицами при покупке наличной валюты в обменных пунктах коммерческих банков.

Без паспорта в обменник: когда?

Как пояснили в Нацбанке, необязательно будет предъявлять паспорт при покупке валюты уже с завтрашнего дня.

Нацбанк уже довел до банков соответствующую информацию, поэтому сложностей у белорусов, забывших дома свои паспорта, возникнуть не должно уже с утра четверга.

Большинство пунктов обмена валюты коммерческих банков начинают работать с 9:00 в будние дни.