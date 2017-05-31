Кудрин обнародовал программу развития России на семь лет вперед

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К главным угрозам ЦСР относит потерю Россией статуса технологической державы, замедление темпов роста экономики по сравнению с мировыми, снижение обороноспособности и невозможность обеспечить гражданам достойную жизнь. Важна и технологическая отсталость страны по сравнению с развитыми государствами. На сегодняшний день удельный вес организаций, занимающихся техническими инновациями, в РФ не превышает 8,3%, тогда как в Германии он составляет 55%, в Италии — 41,5%, в Эстонии — 38,4%. На 10 тысяч российских работников приходится всего два многофункциональных робота, тогда как в Южной Корее — 448, в Германии — 292, в США — 164. Не менее серьезны стоящие перед страной демографические вызовы. Если в 1970 году соотношение пенсионеров и работающих составляло 1:4, а в 1989-м — 1:3, то в 2019 году оно сократится до 1:2, а в 2044-м на одного пенсионера будут приходиться всего 1,5 работающего. Авторы доклада отмечают снижение качества госуправления — с 2003 года число функций федеральных органов исполнительной власти увеличилось вдвое. Ежегодно проводится 2 млн проверок, по которым лишь в 8% случаев выявляются нарушения, предоставляющие реальную угрозу. Всего 1% проверок зафиксировал фактический вред.

На период с 2018 по 2024 год программа Кудрина ставит три приоритета — технологическое развитие, человеческий капитал и современное государство.

Работа по ним должна идти по 14 программам, посвященным глобализации, развитию технологий, соцподдержке незащищенных категорий населения, здоровью граждан, формированию городской среды и трансформации госуправления. Внутри программы делятся на 62 блока и более 360 конкретных мер. Цели и задачи Целевые ориентиры, к которым в результате новаций должно прийти государство — рост ВВП с нынешних 1,6% до 4,2% в 2026 году и увеличение потребления домохозяйств с 2% до 4,1% к 2028 году. Одним удвоением несырьевого экспорта к 2024 году, как предполагает программа ЦСР, в среднесрочной перспективе добиться заявленных темпов роста ВВП в 3,5−4% не удастся. Понадобится экспансия на новые рынки, для чего нужно развивать сотрудничество как со странами АТР, так и с ЕС. Необходимые условия для экспортного бума — либерализация валютного регулирования и отмена валютного контроля, упрощение административных процедур и помощь в оценке рисков для экспортеров, снятие ряда таможенных ограничений. Присоединение к Организации экономического сотрудничества и развития «по Кудрину» планируется в 2024 году.

Важным драйвером роста экономики на фоне сокращения трудоспособного населения станет рост производительности труда. Она должна вырасти втрое, если брать за основу показатели 2002 года.

Этому будет способствовать технологический прорыв, который предполагается осуществлять за счет модернизации традиционных отраслей и запуска передовых производств. Планируется развивать такие секторы, как постуглеродная энергетика, биотехнологии, новая микроэлектроника, а также по возможности переходить на цифровые решения, позволяющие механизировать рутинный труд. Доля машин и оборудования в российском экспорте должна вырасти с 8,3% в 2016 году до 13% в 2024 году. Человеческий капитал Ключевым приоритетом программы Центра стратегических разработок (ЦСР) является акцент на развитии человеческого капитала, в частности, увеличение вложений в системы образования и здравоохранения, которые еще предстоит обновить, констатирует завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов. «В комплексе с этими мерами идет повышение качества государственного управления и инвестиции в высокотехнологичный сектор. Без этого, по мнению авторов, невозможны ни новый экономический рост, ни улучшение жизни граждан», — отметил он.

Видео Кудрин пообещал рост ВВП при выполнении его программы

Так, авторы программы предлагают увеличить затраты на образование и инфраструктуру по 0,8 п.п. от ВВП, на здравоохранение — на 0,7 п.п. от ВВП. За семь лет они вырастут на 60−80% при условии сохранения текущих цен. Расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность за те же семь лет предлагается сократить на 5%, а расходы на национальную оборону увеличить на 10%. Главный приоритет социальной политики в программе ЦСР — снижение бедности. Предполагается увеличение страховой пенсии в реальном выражении к 2024 году на 30%, а коэффициент замещения пенсии к средней зарплате сохранится на текущем уровне в 34%. Программу материнского капитала предлагается расширить, разрешив малоимущим использовать средства на покрытие текущих расходов. Будет создана система региональных пособий для бедных семей с детьми. Благодаря этим мерам, уровень бедности семей с детьми через семь лет существенно сократится. Человеческий капитал позволит России достичь оптимальных темпов экономического роста, согласен замдиректора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ Валерий Миронов. Необходимо вовлечь в производственный процесс неиспользованные человеческие ресурсы — жителей регионов, где рабочих мест не хватает, пенсионеров, инвалидов, удаленных работников. Людям необходимо оказывать помощь в переобучении, переезде на новое место жительства, где для них следует создать фонд недорогого съемного жилья. Для этого необходимо улучшать инфраструктуру крупных городов, генерируя там инновационные центры, создавать кластеры, позволяющие задействовать жителей близлежащих областей. «Внутри страны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вполне можно развить еще 3−4 подобных кластера», — считает эксперт. Альтернатива от Титова Одна из предложенных программе Кудрина альтернатив — программа бизнес-омбудсмена, председателя президиума «Столыпинского клуба» Бориса Титова. Основная сфера противоречий двух программ — проводимая Банком России политика, которую Кудрин в целом поддерживает, а вот Титов выступает против «фетиша низкой инфляции при отсутствии экономического роста» и предлагает регулятору таргетировать не только рост цен, но и рост экономики.

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