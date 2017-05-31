Кудрин обнародовал программу развития России на семь лет вперед
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Стратегия экономического развития РФ на 2018−2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок (ЦСР) во главе с
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Стратегия экономического развития РФ на 2018−2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок (ЦСР) во главе с
К главным угрозам ЦСР относит потерю Россией статуса технологической державы, замедление темпов роста экономики по сравнению с мировыми, снижение обороноспособности и невозможность обеспечить гражданам достойную жизнь. Важна и технологическая отсталость страны по сравнению с развитыми государствами.
На сегодняшний день удельный вес организаций, занимающихся техническими инновациями, в РФ не превышает 8,3%, тогда как в Германии он составляет 55%, в Италии — 41,5%, в Эстонии — 38,4%. На 10 тысяч российских работников приходится всего два многофункциональных робота, тогда как в Южной Корее — 448, в Германии — 292, в США — 164.
Не менее серьезны стоящие перед страной демографические вызовы. Если в 1970 году соотношение пенсионеров и работающих составляло 1:4, а в 1989-м — 1:3, то в 2019 году оно сократится до 1:2, а в 2044-м на одного пенсионера будут приходиться всего 1,5 работающего.
Авторы доклада отмечают снижение качества госуправления — с 2003 года число функций федеральных органов исполнительной власти увеличилось вдвое. Ежегодно проводится 2 млн проверок, по которым лишь в 8% случаев выявляются нарушения, предоставляющие реальную угрозу. Всего 1% проверок зафиксировал фактический вред.
Работа по ним должна идти по 14 программам, посвященным глобализации, развитию технологий, соцподдержке незащищенных категорий населения, здоровью граждан, формированию городской среды и трансформации госуправления. Внутри программы делятся на 62 блока и более 360 конкретных мер.
Цели и задачи
Целевые ориентиры, к которым в результате новаций должно прийти государство — рост ВВП с нынешних 1,6% до 4,2% в 2026 году и увеличение потребления домохозяйств с 2% до 4,1% к 2028 году.
Одним удвоением несырьевого экспорта к 2024 году, как предполагает программа ЦСР, в среднесрочной перспективе добиться заявленных темпов роста ВВП в 3,5−4% не удастся. Понадобится экспансия на новые рынки, для чего нужно развивать сотрудничество как со странами АТР, так и с ЕС. Необходимые условия для экспортного бума — либерализация валютного регулирования и отмена валютного контроля, упрощение административных процедур и помощь в оценке рисков для экспортеров, снятие ряда таможенных ограничений. Присоединение к Организации экономического сотрудничества и развития «по Кудрину» планируется в 2024 году.
Этому будет способствовать технологический прорыв, который предполагается осуществлять за счет модернизации традиционных отраслей и запуска передовых производств. Планируется развивать такие секторы, как постуглеродная энергетика, биотехнологии, новая микроэлектроника, а также по возможности переходить на цифровые решения, позволяющие механизировать рутинный труд. Доля машин и оборудования в российском экспорте должна вырасти с 8,3% в 2016 году до 13% в 2024 году.
Человеческий капитал
Ключевым приоритетом программы Центра стратегических разработок (ЦСР) является акцент на развитии человеческого капитала, в частности, увеличение вложений в системы образования и здравоохранения, которые еще предстоит обновить, констатирует завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов. «В комплексе с этими мерами идет повышение качества государственного управления и инвестиции в высокотехнологичный сектор. Без этого, по мнению авторов, невозможны ни новый экономический рост, ни улучшение жизни граждан», — отметил он.
Так, авторы программы предлагают увеличить затраты на образование и инфраструктуру по 0,8 п.п. от ВВП, на здравоохранение — на 0,7 п.п. от ВВП. За семь лет они вырастут на 60−80% при условии сохранения текущих цен. Расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность за те же семь лет предлагается сократить на 5%, а расходы на национальную оборону увеличить на 10%.
Главный приоритет социальной политики в программе ЦСР — снижение бедности. Предполагается увеличение страховой пенсии в реальном выражении к 2024 году на 30%, а коэффициент замещения пенсии к средней зарплате сохранится на текущем уровне в 34%. Программу материнского капитала предлагается расширить, разрешив малоимущим использовать средства на покрытие текущих расходов. Будет создана система региональных пособий для бедных семей с детьми. Благодаря этим мерам, уровень бедности семей с детьми через семь лет существенно сократится.
Человеческий капитал позволит России достичь оптимальных темпов экономического роста, согласен замдиректора НИИ «Центр развития»
Альтернатива от Титова
Одна из предложенных программе Кудрина альтернатив — программа
Из этой же области — расширение денежного предложения, иными словами — запуск некоего аналога западных «программ количественного смягчения», за что выступают «столыпинцы». «Кудринцы», напротив, считают это неприемлемым, заявляя, что в российской действительности это лишь ускорит инфляцию.
«Обе программы исходят из общих предпосылок: времени нет, пора действовать. Общими же являются пункты, касающиеся институтов развития, судебной реформы, преобразований в сфере
По его словам, различие состоит в том, что программа Титова носит прикладной характер. Ее горизонт планирования определяется оценкой сроков внедрения тех или иных технологических и
По мнению Миронова, обе программы в конечном итоге могут слиться в одну под видом разных сценариев. Вариантов развития событий с учетом цен на нефть, позиции инвесторов, геополитических неожиданностей много, но они вполне укладываются в одну из двух обсуждаемых сейчас стратегий, которая, в конечном итоге, еще будет доработана.