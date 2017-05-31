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18:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде стартовал ремонт улицы Елецкой

Работы по обновлению дорожного полотна начались на улице Елецкой от улицы Огарева до улицы Азизбекова в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на проезжей части уже срезана третья часть деформированного дорожного покрытия. В связи с оживленным движением транспорта фрезерование старого асфальта организовано ночью. Днем дорожные бригады выполняют работы, которые не мешают транспортным потокам. Сейчас на улице Елецкой ведется восстановление бортового камня.

Согласно проекту, улица будет комплексно обновлена в границах, где в этом году также планируется провести восстановление полотна. Дорожной компании предстоит переустановить бордюры протяженностью 800 метров, обновить дорожное покрытие общей площадью около 28 000 квадратных метров.

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