За пять месяцев Алекперов потерял миллиард долларов

Начало года неудачно сложились для многих российских бизнесменов миллиардеров, отмечает агентство. Если состояние Алекперова с января по май уменьшилось на 1,01 миллиарда долларов, то глава «Новатека» Леонид Михельсон не досчитался 952 миллионов долларов, а владелец Volga Group Геннадий Тимченко — 936 миллионов долларов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов — 716 миллионов долларов.

Акции «Лукойла» подешевели с начала года на 18 процентов. Это связано с тем, что укрепление рубля оказывает влияние на выручку нефтегазовых компаний, приводит агентство «Прайм» мнение старшего аналитика компании «Атон» Александра Корнилова.

В середине декабря 2016 года глава «Лукойла» заявил, в следующем году доходы компании упадут на 40 процентов — на 40−50 миллиардов рублей — из-за роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.

В январе журнал Forbes сообщил, что российские миллиардеры приумножили свои богатства на 29 миллиардов долларов. В частности, Алекперов, по данным издания, разбогател на 1,8 миллиарда долларов. Это было связано с ростом акций «Лукойла» — на 59 процентов по итогам прошлого года.