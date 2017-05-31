Мусоросортировочный завод в Дзержинске Нижегородской области будет построен во II квартале 2018 года.

Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания Нижегородской области, 31 мая комитет парламента по экологии и природопользованию посетил с рабочей поездкой город Дзержинск и Балахнинский район. Визит был приурочен к международному Дню охраны окружающей среды.

В мероприятии принял участие председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Атмахов. Также в состав рабочей группы вошли депутаты регионального парламента, представители профильного министерства правительства Нижегородской области, экологи и руководители природоохранных объектов.

В ходе поездки эксперты ознакомились с тем, как идет строительство мусоросортировочного завода ООО «МагГрупп» (Дзержинск). Производственная мощность завода 470 тыс. тонн в год при производственной мощности полигона в 883 тыс. тонн в год. Фракции при сортировке: картон, бумага, ПЭТ, тетрапак, полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен, металлы. На данный момент на объекте завершены земляные и бетонные работы, сейчас идёт монтаж металлоконструкций, окончание работ запланировано на II квартал 2018 года.

Кроме того, в рамках поездки ее участники посетили свалку промышленных отходов бывшего полигона отходов завода «Корунд» (Балахнинский район). Она расположена на территории Большекозинского лесничества. Свалка была закрыта более 20 лет назад, но не рекультивирована.

Бывший полигон не охраняется, рекультивация земель промсвалки не проводится, а это является экологическим нарушением. Сюда продолжают свозить мусор, но уже бытовой, на свалке фиксируются возгорания. На участке свалки расположены пруды-копани кислых гудронов, которые по решению суда должны были быть ликвидированы несколько лет назад. Карты кислых гудронов включены в перечень объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижегородской области.

Как было отмечено, необходимо разработать проектно-сметную документацию для участия в госпрограмме по ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

«Вопрос о разработке региональной государственной программы, направленной на ликвидацию объектов экологического вреда, соблюдение приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами и на развитие переработки и вторичное использование отходов, сегодня стоит остро. Необходимо принять все решения, подзаконные акты и обеспечить адекватное уровню этой проблемы финансирование, чтобы инвентаризировать, оценить и ликвидировать такие объекты экологического вреда, продолжающие отравлять природные объекты и представлять угрозу жизни и здоровью наших граждан», — отметил Владислав Атмахов.

Данный вопрос планируется рассмотреть на очередном заседании комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию для принятия конкретных решений.