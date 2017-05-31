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18:24 (мск), источник: Интерфакс

«Нафтогаз» сообщил об отмене требований «Газпрома» Стокгольмским трибуналом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Требования «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» по условию «бери или плати» полностью отменены, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе госхолдинга со ссылкой на главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Кроме того, Стокгольмский трибунал удовлетворил требование о пересмотре цены в контракте на поставку газа с «Газпромом», говорится в сообщении.

Украинский госхолдинг 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа. Ранее «Нафтогаз» отмечал, что расчет удовлетворенных требований будет определен позже при вынесении трибуналом окончательного решения. При этом отдельное решение является окончательным и обязательным для исполнения сторонами.

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Встречные иски «Нафтогаза» и «Газпрома» по контракту на поставку газа были поданы в арбитраж в июне 2014 года, устные слушания были завершены в октябре 2016 года, а решение ожидается во втором квартале 2017 года. По состоянию на начало апреля 2017 года, взаимные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составляли около $45,7 млрд и $17,9 млрд соответственно.

Финансовые претензии «Нафтогаза» по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ ($17,9 млрд), претензии «Газпрома» — неоплаченные счета в части спорной цены за ноябрь 2013 — май 2014 года ($2,9 млрд) и оплата непоставленного газа по требованию «бери или плати» ($42,8 млрд).

Без учета штрафов и процентов претензии «Газпрома» на конец мая 2017 года составляют $34,5 млрд за непоставленный газ по требованию «бери или плати» и $2,2 млрд в части спорной цены в IV квартале 2013 года и II квартале 2014 года, а требования «Нафтогаза» — $14,1 млрд за переплату за газ, приобретенный с 20 мая 2011 года до октября 2015 года.

Комментарии
1
САНЯ ВЕТРОВ
А вот не понятно...теперь можно через суд снизин цену поставки товара подписанного соглашения между двумя государствами третьим?
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