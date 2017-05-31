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18:39 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» назвал цену на газ для Белоруссии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. «Газпром» подтвердил сохранение цены на газ для Белоруссии на уровне 132 долларов за 1 тысячу кубов в 2017 году, сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции.

Источник: РИА Новости

«То, что вы назвали 132 (цена за единицу товара для Белоруссии в 2016 году — ред.) — я не знаю, откуда у вас такая информация, но похоже на истину. Такой же порядок где-то и в этом году», — сказал он, отвечая на вопрос, останется ли цена для Белоруссии на прошлогоднем уровне в 132 долларов за 1 тысячу кубометров.

Ранее нефтегазовый спор между РФ и Белоруссией завершился подписанием документов, урегулировавших разногласия в этой сфере. Документы были подписаны сразу после заявления «Газпрома» о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016—2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов.

Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллиона тонн ежегодно.

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