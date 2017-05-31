«Газпром» получил решение Стокгольмского арбитража без конкретных цифр

«Действительно, мы только что получили промежуточное решение арбитража. Оно посвящено решению принципиальных юридических вопросов и не содержит в себе каких-либо конкретных цифр», — сказал он.

«Объем документа очень большой, это 790 страниц. Мы сейчас анализируем его содержание, чтобы прийти к каким-либо выводам», — добавил Кузнец.

Ранее сегодня «Нафтогаз Украины» сообщил, что получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа, в котором говорится об отмене условия «бери или плати» и удовлетворено требование о пересмотре цены в контракте на поставку газа.

«Газпром» в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза» долга за поставленный в 2013—2014 годах газ, а также средств по формуле «бери или плати». Со своей стороны «Нафтогаз Украины» обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.