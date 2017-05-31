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19:23 (мск), источник: УНИАН

Госстат подсчитал, какие профессии в Украине самые прибыльные

Наибольшие зарплаты — в авиационном транспорте и страховой деятельности, наименьшие — в здравоохранении и сельском хозяйстве.

Больше всего в Украине можно заработать в сфере финансовой и страховой деятельности. Средняя зарплата таких специалистов составляет почти 12 тысяч гривен, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Госстат.

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«Размер средней зарплаты в Украине колеблется от 4,6 тысячи гривен до 11,8 тысячи гривен в зависимости от вида деятельности», — говорится в сообщении.

Самые маленькие в Украине зарплаты — в сферах питания (4,6 тысячи гривен), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (4,8−5,1 тысячи гривен).

Педагоги и медики зарабатывают тоже больше всего — до 5,3 тысячи гривен.

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